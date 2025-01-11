Роднина заявила о потере Россией целого поколения спортсменов

Депутат Роднина: Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения от международных турниров. Ее слова приводит Sport24.

«Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию. А это те, которые должны были прийти на смену лидерам», — заявила Роднина.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. По ее мнению, настало время снимать все ограничения.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.