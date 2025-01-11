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14:29, 11 января 2025Спорт

Тарасова предсказала скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры

Тарасова: Думаю, в 2025 году запреты на участие россиян в турнирах будут сняты
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. Ее слова приводит Sport24.

По мнению Тарасовой, настало время снимать все ограничения. «Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — заявила она.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Россиянам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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