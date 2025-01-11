Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. Ее слова приводит Sport24.
По мнению Тарасовой, настало время снимать все ограничения. «Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — заявила она.
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.
Россиянам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.