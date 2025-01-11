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19:53, 11 января 2025Спорт

Российский футболист рассказал о русофобии в Эстонии

Футболист Евгений Кабаев заявил, что в Эстонии всегда недолюбливали русских
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кабаев

Евгений Кабаев. Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Бывший нападающий ряда эстонских клубов, россиянин Евгений Кабаев в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» рассказал о русофобии в Эстонии.

«Они на самом деле всегда недолюбливали русских. Там постоянно стоишь часами на этой гребаной границе, чтобы ее проехать. Видят русские номера: постоянно докапываются, обыскивают, шмонают машину», — вспомнил футболист. При этом он добавил, что в бытовом плане проблем с эстонцами у него не возникало.

Кабаев выступал в чемпионате Эстонии с 2009-го по 2019-й. По итогам 2016 года он был признан лучшим игроком турнира.

Ранее российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулев рассказал о русофобии в Польше. Футболист заявил, что по польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским.

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