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18:46, 11 января 2025Спорт

Тарасова ответила назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту-чемпиону

Тарасова назвала критику чемпиона по хоккею Недоманского в адрес России глупой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила чемпиону мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Вацлаву Недоманскому, назвавшему русских примитивной нацией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок», — заявила Тарасова. Она назвала слова бывшего спортсмена глупыми.

Ранее Недоманский раскритиковал русских и СССР. По его мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией.

Недоманский стал чемпионом мира в составе сборной Чехословакии в 1972 году. В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.

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