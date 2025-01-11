Тарасова ответила назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту-чемпиону

Тарасова назвала критику чемпиона по хоккею Недоманского в адрес России глупой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила чемпиону мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Вацлаву Недоманскому, назвавшему русских примитивной нацией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок», — заявила Тарасова. Она назвала слова бывшего спортсмена глупыми.

Ранее Недоманский раскритиковал русских и СССР. По его мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией.

Недоманский стал чемпионом мира в составе сборной Чехословакии в 1972 году. В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.