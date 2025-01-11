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18:07, 11 января 2025Экономика

В Подмосковье загорелась психиатрическая больница

В городе Яхрома в Подмосковье загорелась крыша психиатрической больницы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В городе Яхрома Дмитровского городского округа Московской области загорелась психиатрическая больница. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время горит крыша здания. По данным телеканала, площадь возгорания составляет около 1 тысячи квадратных метров.

Здание медицинского учреждения находится на ремонте. Сведений о пострадавших нет. Причина возгорания сейчас выясняется.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге загорелся завод «Электроаппарат», находящийся радом со станцией метро «Горный институт». Информации о пострадавших тогда не поступало.

До этого сообщалось, что на севере Москвы загорелась кровля двухэтажного здания, находящегося на реконструкции. Пожар произошел на улице Врубеля.

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