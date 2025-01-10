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01:34, 10 января 2025Силовые структуры

Завод загорелся вблизи новой станции метро в Петербурге

Пожар произошел на заводе «Электроаппарат» рядом с метро «Горный институт» в СПб
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

В здании завода «Электроаппарат», который расположился на 24-й линии Васильевского острова рядом с новой станцией метро «Горный институт», произошел пожар. Об этом сообщило издание «Фонтанка», опубликовав кадры с места происшествия в Telegram-канале.

На фото видно, как клубы дыма валят из окон производственного здания. Об инциденте также сообщили в пресс-службе регионального МЧС, заявив, что площадь возгорания составила десять квадратных метров.

«10 января в 01:22 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве. На месте работали 25 спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в морском порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта. Название ледокола не уточнялось, однако прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».

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