Россия и Белоруссия начали взаимно признавать визы. Как изменились правила?

Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу 11 января

Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу с 11 января. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Россия начнет пускать иностранцев в страну по белорусским визам, а Белоруссия — по российским.

Изменился порядок въезда

Как отметили в МИД России, документ определяет порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств — участников Договора о создании Союзного государства. Соглашение в том числе регулирует правила въезда и выезда через сухопутный участок, который до этого был открыт только для граждан России и Белоруссии.

В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства Министерство иностранных дел России

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие визы одной из двух стран, а также признаваемое Минском и Москвой удостоверение личности, теперь имеют право на въезд, выезд и транзит по обеим территориям.

В случае, если и в России, и в Белоруссии в отношении них предусмотрен безвизовый режим, тогда для въезда достаточно признаваемого государствами документа, удостоверяющего личность. В иных случаях гражданам зарубежных стран необходима виза.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо документ для посещения международного мероприятия одной страны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории другой страны без виз в течение срока действия указанных документов Министерство иностранных дел России

Срок пребывания иностранцев в России и Белоруссии исчисляется с даты въезда на территорию одной из стран из третьего государства.

Пункты въезда

В министерстве указали, что въезд в РФ или Белоруссию возможен через международные пункты пропуска через госграницу. Кроме того, можно использовать пути железнодорожного, автомобильного и воздушного сообщений, указанные в приложении к документу.

Перечислены шесть таких участков:

Юховичи — Долосцы (Опочка — Новополоцк);

Редьки — Красная Горка (Минск — Москва);

Езерище — Невель (Киев — Санкт-Петербург);

Звенчатка — Дубовичка (Бобруйск — Москва);

Лиозно — Кругловка (Витебск — Смоленск);

Селище — Новозыбков (Гомель — Брянск).

Подписание соглашения

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз 19 июня 2020 года. Соглашение о взаимном признании виз было подписано в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. Работа над текстом соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года, и Москва смогла в короткие сроки выполнить шаги, которые требовались для его подписания.