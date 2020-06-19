Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Россия начнет пускать иностранцев в страну по белорусским визам, а Белоруссия — по российским. Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, теперь граждане зарубежных государств смогут посещать Россию по белорусским визам и пребывать на ее территории вплоть до окончания срока действия въездного документа. Аналогичные правила будут действовать и в отношении к белорусской стороны.

Уточняется, что работа над текстом соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года, и Россия смогла в короткие сроки выполнить шаги, которые требовались для его подписания.

Ранее на встрече с Лавровым президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил белорусско-российские отношения. Он выразил уверенность, что в отношениях Минска и Москвы удастся решить имеющиеся проблемы, поскольку они не являются катастрофическими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!