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10:15, 11 января 2025Россия

Власти Анапы раскрыли последствия атаки беспилотников на город

Мэрия Анапы: При атаке дронов ВСУ на город разрушений и пострадавших нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Анапу в Краснодарском крае никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщила мэрия города-курорта в Telegram-канале.

«Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО», — сообщила администрация.

Там добавили, что после атаки БПЛА некоторое время сохранялась беспилотная опасность. О других попытках атак ВСУ впоследствии не сообщалось.

Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов в ночь на субботу, 11 января. Под удар попали в том числе Анапа и Новороссийск, где после одного из взрывов начался пожар.

По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 85 беспилотников. Над Черным морем перехватили 31 БПЛА, еще 16 сбили над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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