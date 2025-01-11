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01:54, 11 января 2025Россия

В Анапе сообщили о работе российской ПВО

В Анапе включили городскую систему оповещения в связи с работой средств ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

В Анапе запустили городскую систему оповещения в связи с работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Как отметили в мэрии, в городе включили городскую систему оповещения. «Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — обратились власти к жителям.

Также стало известно, что Краснодарский край, где находится Анапа, подвергся массированной атаке беспилотников. Дроны нанесли удар в Новороссийске.

9 января беспилотники атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

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