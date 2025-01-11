В Анапе сообщили о работе российской ПВО

В Анапе включили городскую систему оповещения в связи с работой средств ПВО

В Анапе запустили городскую систему оповещения в связи с работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Как отметили в мэрии, в городе включили городскую систему оповещения. «Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон», — обратились власти к жителям.

Также стало известно, что Краснодарский край, где находится Анапа, подвергся массированной атаке беспилотников. Дроны нанесли удар в Новороссийске.

9 января беспилотники атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.