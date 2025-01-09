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17:54, 9 января 2025Россия

Стало известно о массовом налете дронов ВСУ на российский регион

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля», — написал чиновник.

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В селе Никольское атаке подвергся многоквартирный дом, повреждения получили три квартиры. В поселке Октябрьский беспилотник ударил по стоянке коммерческого объекта, у двух автомобилей повреждены кузова и остекление.

Частный дом в селе Коновалово также попал под атаку FPV-дрона. В результате нападения в строении оказались выбиты окна, добавил глава области.

В этот же день стало известно, что мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области. По словам Гладкова, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Муром.

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