Стало известно о массовом налете дронов ВСУ на российский регион

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля», — написал чиновник.
В селе Никольское атаке подвергся многоквартирный дом, повреждения получили три квартиры. В поселке Октябрьский беспилотник ударил по стоянке коммерческого объекта, у двух автомобилей повреждены кузова и остекление.
Частный дом в селе Коновалово также попал под атаку FPV-дрона. В результате нападения в строении оказались выбиты окна, добавил глава области.
В этот же день стало известно, что мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области. По словам Гладкова, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Муром.