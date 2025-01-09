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13:50, 9 января 2025Россия

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в российском регионе

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского БПЛА на частный дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Муром беспилотник атаковал частный дом. В результате его детонации получил ранения мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

В результате атаки в доме оказались выбиты окна, повреждения также получили фасад и входная дверь, добавил глава области. Атакам дронов также подверглись село Чайки, где повреждения получила «Газель», и поселок Малиновка.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что бойцы добровольческого подразделения БАРС-Курск заявили о сложностях при выполнении задач. По его словам, военнослужащие-добровольцы во время приезда чиновника подняли вопрос о нехватке специальных машин.

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