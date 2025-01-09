Добровольцы из Курской области заявили о сложностях при выполнении задач

Врио главы Курской области Хинштейн: бойцы БАРС подняли вопрос о нехватке машин

Бойцы добровольческого подразделения БАРС-Курск заявили о сложностях при выполнении задач. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По словам Хинштейна, военнослужащие-добровольцы во время приезда чиновника подняли вопрос о нехватке специальных машин — УАЗов (буханок) и тяжелых грузовиков.

«Будем это решать. Уже дал соответствующие поручения», — заявил Хинштейн.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.