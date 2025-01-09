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11:33, 9 января 2025Россия

Добровольцы из Курской области заявили о сложностях при выполнении задач

Врио главы Курской области Хинштейн: бойцы БАРС подняли вопрос о нехватке машин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бойцы добровольческого подразделения БАРС-Курск заявили о сложностях при выполнении задач. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По словам Хинштейна, военнослужащие-добровольцы во время приезда чиновника подняли вопрос о нехватке специальных машин — УАЗов (буханок) и тяжелых грузовиков.

«Будем это решать. Уже дал соответствующие поручения», — заявил Хинштейн.

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ЖЗЛ
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