Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил полеты из-за сильных осадков

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В районе аэропорта продолжаются обильные ливневые осадки в виде снега, пояснил специалист. Предварительно Пулково планируют закрыть на 40 минут — с 16:30 до 17:10 по московскому времени. За это время аэродромная служба должна повысить коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах.

«В этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в Пулково, на запасные аэродромы», — уточнил Кореняко.

Утром 12 января аэропорт Пулково уже закрывал прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:20 по московскому времени он возобновил работу и обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов.

