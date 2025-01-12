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16:41, 12 января 2025Путешествия

Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил полеты из-за сильных осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В районе аэропорта продолжаются обильные ливневые осадки в виде снега, пояснил специалист. Предварительно Пулково планируют закрыть на 40 минут — с 16:30 до 17:10 по московскому времени. За это время аэродромная служба должна повысить коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах.

«В этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в Пулково, на запасные аэродромы», — уточнил Кореняко.

Утром 12 января аэропорт Пулково уже закрывал прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:20 по московскому времени он возобновил работу и обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов.

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