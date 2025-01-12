Экс-чемпион UFC назвал куском дерьма снявшего Нурмагомедова с рейса бортпроводника

Боец UFC Мокаев оскорбил бортпроводника, снявшего с рейса Нурмагомедова

Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев обозвал куском дерьма бортпроводника, который снял с рейса россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он заявил в соцсети Twitch.

«Кусок дерьма, кто с ним так поступил. Думаю, что он поможет в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете», — заявил Мокаев.

Ранее стало известно о снятии Нурмагомедова с рейса в США, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к Нурмагомедову, сидевшему у аварийного выхода, обратился бортпроводник, который спросил россиянина о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации.

Ответ спортсмена не понравился бортпроводнику, он попросил Нурмагомедова пересесть. Тот отказался, после чего спортсмена сняли с рейса. За ним также последовали его спутники.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году.