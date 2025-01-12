Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой «Кобры»

МО впервые сообщило об уничтожении турецкого бронеавтомобиля Cobra II в зоне СВО

Министерство обороны (МО) России впервые сообщило об уничтожении бронеавтомобиля Otokar Cobra II турецкого производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сводке ведомства.

«Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Базовую версию Cobra («Кобра») на шасси американского HMMWV («Хамви») приняли на вооружение в 1997 году, а в 2013 году представили версию Cobra II с улучшенной защищенностью. Машина с колесной формулой 4х4 обеспечивает защиту экипажа от пуль, осколков и взрывных устройств. Бронеавтомобиль весом 12 тонн получил дизельный двигатель мощностью 280 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что в 2024 году войска Восточного военного округа получили более тысячи единиц новой техники. В частности, военным передали танки Т-72Б3М, бронеавтомобили и реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».