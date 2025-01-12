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00:05, 13 января 2025Мир

Польша захотела расширить корпус «Северо-Восток»

Польша обсудит со странами НАТО расширение корпуса «Северо-Восток»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Польша планирует провести со странами НАТО переговоры о расширении числа государств, участвующих в формировании многонационального корпуса «Северо-Восток» с базой в Щецине. Об этом сообщилы глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш на брифинге, который транслировал TVP Info.

«Мы будем стремиться к более широкому участию», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что рассмотрит предложение Польши о военных патрулях в Балтийском море.

В конце ноября премьер-министр Польши Дональд Туск призвал создать новую миссию патрулирования «военно-морской полиции» для обеспечения безопасности Балтийского моря от якобы угрозы со стороны России.

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