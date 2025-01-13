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14:15, 13 января 2025Спорт

Американский боец UFC оценил снятие Нурмагомедова с рейса в США

Американский боец UFC Чендлер раскритиковал снятие Нурмагомедова с рейса в США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер в своем аккаунте в соцсети X оценил инцидент со снятием с рейса в США бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен раскритиковал действия экипажа и сотрудников службы безопасности авиакомпании Frontier Airlines. «Хабиб не только был самым физически способным человеком в самолете, но и единственным, кто мог сидеть у аварийного выхода», — заявил Чендлер.

Ранее об инциденте высказался Нурмагомедов. Он отметил, что стюардесса общалась с ним в грубой форме, но он сделал все, чтобы не поддаваться на провокацию.

Ранее сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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