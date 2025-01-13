Нурмагомедов сделал заявление после инцидента с бортпроводником на рейсе в США

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов обвинил бортпроводника на рейсе в США в грубости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сделал заявление после того, как его сняли с рейса в США после спора с бортпроводником. Он обвинил сотрудницу авиакомпании в грубости, подробности инцидента спортсмен раскрыл в посте на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, речь шла о рейсе авиакомпании Frontier Airlines. Женщина подошла к Нурмагомедову уточнить несколько вопросов, общалась в грубой форме, настаивала на том, чтобы снять его с его пассажирского места. «Какое основание у нее было для этого — расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», — написал россиянин.

Нурмагомедов уточнил, что после непродолжительной беседы бортпроводник вызвала охрану и его высадили с рейса. Но уже спустя полтора часа он отправился в пункт назначения на самолете другой авиакомпании. «Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», — подчеркнул спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к его месту у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился.