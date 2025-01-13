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11:47, 13 января 2025Мир

Британский политик призвал перестать тратить деньги на Украину

Британский политик Кертен призвал перестать финансировать Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал руководство Великобритании перестать финансировать Украину и сосредоточиться на нуждах населения. С таким заявлением он выступил в социальной сети X.

«Хватит тратить наши деньги на Украину», — подчеркнул политик.

Кертен также призвал министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз прекратить «злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы» в Британии.

Ранее бывшие британские министры обороны Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон заявили, что Лондон должен отправить военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта.

10 января агентство Bloomberg также сообщило о намерении премьер-министра Великобритании Кира Стармера предложить Украине ввод миротворческих сил после окончания вооруженного конфликта.

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