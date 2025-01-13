ЕКА испытает Ariane 6 перед запуском спутников Kuiper

ЕКА испытает ускоритель P160 ракеты Ariane 6 перед запуском спутников Kuiper

Европейское космическое агентство (ЕКА) в марте запланировало провести испытание твердотопливного ускорителя P160 ракеты Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Новый ускоритель заменит предыдущий (P120) и станет ключевым элементом, который позволит Ariane 6 запускать спутников системы Kuiper в интересах компании Amazon.

Всего европейский оператор Arianespace проведет 18 пусков для Amazon. Два из них пройдут с текущей версией ракеты Ariane 64, тогда как остальные будут использовать ускорители P160 вместо P120.

В октябре 2024 года в Arianespace допустили, что модернизационная версия Block 3 европейской ракеты Ariane 6 может появиться в 2030-х годах.

В сентябре прошлого года итальянская компания Avio запланировала запуск новой ракеты Vega Next, которая станет развитием носителя Vega E, после 2032 года.