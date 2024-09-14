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06:35, 14 сентября 2024Наука и техника

Компания Avio озвучила планы по новой ракете Vega Next

Компания Avio запланировала запуск новой ракеты Vega Next после 2032 года

Фото: M. Pedoussaut / ESA

Итальянская компания Avio запланировала запуск новой ракеты Vega Next, которая станет развитием носителя Vega E, после 2032 года. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В настоящее время компания работает над ракетой Vega C, которую в перспективе сменит носитель Vega C+, использующий P160 — модернизированный вариант твердотопливного ускорителя P120. Озвученные Avio планы предполагают, что версия ракеты с P160 позволит Vega C+ выводить на низкую околоземную орбиту на 200 килограммов больше, чем это будет делать Vega C.

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Также в рамках программы High Thrust Engine (HTE) компания разрабатывает двигатель M60, создание которого ожидается завершить в 2026 году. Данный силовой агрегат планируется использовать в полностью жидкостной ракете Vega Next.

5 сентября ракета Vega стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела спутник Sentinel-2C. Старт стал последним для носителя версии Vega.

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      Иван Потапов
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