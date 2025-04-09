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00:17, 9 апреля 2025Бывший СССР

Пленный российский боец отказался оскорблять Путина в окружении солдат ВСУ

Пленный боец ВС РФ отказался оскорблять Путина, находясь в окружении солдат ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пленный боец Российской армии отказался оскорблять президента РФ Владимира Путина в окружении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Утверждается, что телефон с соответствующей видеозаписью достался российским бойцам с лиманского направления в качестве трофея. На видео украинцы требуют от россиянина оскорбить Путина, светя ему в лицо фонарем, однако боец отказался это делать.

Отмечается, что пленного передали в тыл, его дальнейшая судьба неизвестна. «Но, однако, это поступок. Так держать себя перед вооруженной толпой, будучи раненным и безоружным. Это вам не на постановочных интервью бравировать», — указал автор канала.

Ранее в сети обратили внимание на поведение попавшего в плен российского военного Николая Карташевича. На опубликованных кадрах видно, как пленный заявляет, что продолжит воевать, если конфликт не закончится, а также выражает надежду, что российские войска смогут занять Херсон и Запорожье.

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