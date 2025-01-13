Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венеция
0:1
Завершен
Интер М
Италия — Серия А|20-й тур
РБ Лейпциг
4:2
Завершен
Вердер
Германия — Бундеслига|16-й тур
Арсенал
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|3-й раунд
Болонья
2:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|20-й тур
Реал Мадрид
2:5
Завершен
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
ПСЖ
2:1
Завершен
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|17-й тур
Питтсбург Пингвинз
2:5
Завершен
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
03:54, 13 января 2025Спорт

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае на высоте 224 метра
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эстонский канатоходец Яан Руз прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра. Об этом сообщает агентство WAM.

По данным агентства, длина натянутого каната составила около 100 метров — Руз ходил по нему со страховкой. На кадрах, опубликованных канатоходцем в соцсетях, видео, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами.

До этого эстонский акробат перешел из Азии в Европу по канату. Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Руз стал первым человеком, которому удалось совершить подобное достижение. Журналисты издания назвали событие историческим.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

      В Японии заявили о подготовке к встрече с Трампом

      Кабан растерзал охотника

      Один популярный миф о больших пенисах опровергли

      В США рассказали о новой фазе конфликта на Украине

      В российском регионе директора турагентства обвинили в обмане 400 туристов

      В Германии призвали возобновить поставки газа из России

      Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar

      В Британии призвали отправить миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше