Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае на высоте 224 метра

Эстонский канатоходец Яан Руз прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра. Об этом сообщает агентство WAM.

По данным агентства, длина натянутого каната составила около 100 метров — Руз ходил по нему со страховкой. На кадрах, опубликованных канатоходцем в соцсетях, видео, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами.

До этого эстонский акробат перешел из Азии в Европу по канату. Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Руз стал первым человеком, которому удалось совершить подобное достижение. Журналисты издания назвали событие историческим.