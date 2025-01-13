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00:30, 13 января 2025Наука и техника

Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса

TechCruch: Все жители Лос-Анджелеса получили ошибочное уведомление об эвакуации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stage65 Porduction / Shutterstock / Fotodom  

Все жители Лос-Анджелеса (США) получили уведомление об эвакуации на свои смартфоны из-за ошибки. На это обратило внимание издание TechCruch.

По словам журналистов, срочное уведомление от властей с призывом эвакуироваться получили абсолютно все жители Лос-Анджелеса — по оценкам специалистов, в городе и округе проживает около 9 миллионов человек. Корреспондент местного издания Los Angeles Times Бриттни Мэджи отметила, что сообщение напугало горожан.

Уведомление от властей города было связано с пожарами, которыми оказались охвачены многие районы штата Калифорния. Позже администрация округа Лос-Анджелес заявила, что срочное сообщение было разослано пользователям смартфонов из-за ошибки, поэтому его получили жители удаленных от пожаров районов.

Также власти объяснили, что срочная эвакуация была объявлена только для жителей районов Калабасас и Агура-Хиллз. Для получения точной информации о связанных с эвакуацией мерпориятиях горожанам предложили обращаться к сайту округа.

В конце ноября пользователи iPhone в Великобритании получили предупреждение об экстремально высокой температуре из-за ошибки. Местные метеорологи предупредили об опасности, хотя в регионе установилась температура всего 4 градуса.

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