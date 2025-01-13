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16:02, 13 января 2025Мир

Франция сократит военный контингент в Африке

Jeune Afrique: Франция сократит военный контингент в странах Африки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emma Farge / Reuters

Франция сократит свой военный контингент в африканских странах. Об этом в интервью журналу Jeune Afrique сообщил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель.

«Идея состояла в том, чтобы на местах было меньше военнослужащих», — сказал он, отметив, что конкретные цифры, касающиеся количества французских военнослужащих в Габоне, Сенегале, Кот-д'Ивуаер и Чаде, «нужно согласовать с главами соответствующих государств».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле.

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