Франция сократит военный контингент в Африке

Jeune Afrique: Франция сократит военный контингент в странах Африки

Франция сократит свой военный контингент в африканских странах. Об этом в интервью журналу Jeune Afrique сообщил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель.

«Идея состояла в том, чтобы на местах было меньше военнослужащих», — сказал он, отметив, что конкретные цифры, касающиеся количества французских военнослужащих в Габоне, Сенегале, Кот-д'Ивуаер и Чаде, «нужно согласовать с главами соответствующих государств».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле.