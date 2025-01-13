Продажи iPhone в Китае упали на 12 % в декабре из-за отсутствия инноваций

Компания Apple испытывает проблемы с одним из своих главных рынков — китайским. Об этом в блоге на Medium заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации Ко, в декабре 2024 года поставки смартфонов американского бренда упали на 12 процентов по сравнению с концом 2023-го. При этом весь китайский рынок смартфонов не переживал каких-либо потрясений, а спрос был стабильным.

Главной причиной того, что iPhone стали хуже продаваться в регионе, Мин-Чи Ко назвал отсутствие инноваций. Так, по его словам, модели iPhone 16 почти ничем не отличаются от устройств серии iPhone 15, также девайсы не поддерживают работу с искусственным интеллектом (ИИ), как гаджеты конкурентов.

Аналитик предположил, что поставки смартфонов Apple в первом квартале 2025-го незначительно вырастут перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, а затем снизятся. По сведениям Ко, сама компания оценивает снижение поставок во втором квартале в itcnm процентов.

Специалист полагает, что ситуацию не спасти выпуском относительного дешевого iPhone SE 4 весной. Также в Китае не распространены eSIM, поэтому отказ Apple от физических сим-карт в своих устройствах может стать очередным препятствием для продажи смартфонов в регионе.

Ранее глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг упрекнул Apple в отсутствии инноваций. «Они действительно не изобрели ничего великого за последнее время», — заметил предприниматель.