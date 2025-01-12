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03:50, 12 января 2025Наука и техника

Цукерберг упрекнул Apple в отсутствии инноваций

Цукерберг: Apple не изобрела ничего великого после iPhone
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Koichi Mitsui / AFLO / Global Look Press

Компания Apple не смогла представить новых инновационных разработок после изобретения iPhone, хотя с того момента прошло уже почти 20 лет. Об этом заявил глава Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, передает CNBC.

«Они действительно не изобрели ничего великого за последнее время. Стив Джобс изобрел iPhone, а теперь они просто сидят на этом 20 лет спустя», — считает бизнесмен.

Он также упрекнул Apple в том, что новые модели iPhone не имеют серьезных улучшений по сравнению с предыдущими версиями, что негативно влияет на продажи. Однако, отметил Цукерберг, компания продолжает зарабатывать на 30-процентном налоге для разработчиков, принуждении людей к покупке аксессуаров для iPhone и других «произвольных правилах».

Ранее сообщалось, что Apple за год не смогла исправить проблемы с будильником в iPhone. О том, что будильник может внезапно отключиться или начать работать позже, стало известно весной 2024 года — Apple признала проблему и пообещала ее устранить, однако пользователи iPhone продолжают жаловаться на неполадки в устройстве.

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