Apple за год не смогла исправить проблему будильника в iPhone

Пользователи iPhone пожаловались на будильник, срабатывающий с опозданием

Корпорация Apple не смогла исправить проблемы с будильником в iPhone. На это обратило внимание издание The Verge.

Впервые о том, что будильник на iPhone может внезапно отключиться или начать работать позже, стало известно весной 2024 года — Apple признала проблему и пообещала ее устранить. По словам журналистов медиа, спустя почти год пользователи iPhone продолжают жаловаться на неполадки в устройстве.

Так, в начале января на Reddit появился пост пользователя под ником bryanlolwut, который заметил, что поставленный на 10:30 будильник на iPhone сработал только в 12:42. Публикация получила более 2 тысяч лайков, владельцы смартфонов Apple в комментариях подтвердили наличие проблемы.

«Это происходило со мной годами, и я думал, что схожу с ума. Когда-нибудь я просплю», — заметил автор под ником KnowingFalcon. «Мой будильник будто бы сработал, но не издавал ни звуков, ни вибраций 40 минут», — подчеркнул посетитель Reddit под ником Slawek_Zupa. «Я не понимаю, почему у Apple постоянно возникает столько проблем с будильниками», — обратил внимание на неполадки rayquan36.

Журналисты The Verge отметили, что проблема наблюдается как на iPhone с iOS 18, так и на смартфонах с iOS 18. Apple пока не отреагировала на неполадки.

В ноябре 2023 года пользовательница iPhone рассказала о встроенном в смартфон будильнике, который невозможно отключить. По словам девушки из TikTok под ником angelegsofia, она перезагружала устройство и совершала полный сброс.