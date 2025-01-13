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12:49, 13 января 2025Спорт

В США призвали авиакомпанию расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

CAIR призвал Frontier Airlines расследовать снятие с рейса Хабиба Нурмагомедова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) на своем сайте высказался о снятии авиакомпанией Frontier Airlines с рейса бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В организации отметили, что во время авиаперелетов часто происходят инциденты с расовой и религиозной дискриминацией. «Frontier Airlines также должна публично опубликовать результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения любых неправомерных действий», — призвали в CAIR.

Инцидент прокомментировал тренер чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес. Он выразил уверенность в том, что конфликт Нурмагомедова с бортпроводником связан с расизмом.

Ранее сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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