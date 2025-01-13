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11:13, 13 января 2025Спорт

Тренер Махачева связал с расизмом снятие Нурмагомедова с рейса американской авиакомпании

Мендес связал с расизмом снятие Нурмагомедова с рейса американской авиакомпании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, отреагировал на инцидент со снятием с рейса американской авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Его интервью опубликовано на канале Submissin Radio в YouTube.

По мнению специалиста, произошедшее связано с расизмом. «Я уверен на миллион процентов — на Хабиба обратили внимание из-за его внешности. Он отвечал вежливо на все вопросы, а стюардессе он якобы не понравился», — заявил Мендес.

Тренер добавил, что авиакомпания должна нести ответственность за произошедшее. «Хабибу плевать на подобные ситуации. Но мы не можем пройти мимо этого примера расовой несправедливости», — рассказал Мендес.

12 января сообщалось, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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