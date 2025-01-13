Шеремет поддержал здравомыслящую позицию Трампа по новым регионам России

Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Россию с бывших территорий Украины, заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — указал он.

Уолтц сообщил, что подготовка к встрече Трампа и Путина идет полным ходом

Уолтц также призвал сосредоточиться на прекращении конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем и не допустить дальнейшей эскалации, в которую может оказаться втянут весь мир. По его словам, первым шагом должно стать прекращение огня, что позволит начать переговорный процесс.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Говоря о возможной встрече Трампа и президента России Владимира Путина, Уолц сообщил, что подготовка к этой встрече идет полным ходом. Кроме того, указывая на ее необходимость, советник Трампа подчеркнул, что невозможно «заключить сделку, если у вас нет определенных отношений и диалога с другой стороной, и мы обязательно установим это [диалог] в ближайшие месяцы».

В Госдуме назвали позицию Трампа здравомыслящей

Реагируя на слова Уолтца, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал такую позицию Трампа здравомыслящей, а также реалистичным видением будущего.

Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов Михаил Шеремет депутат Госдумы

При этом Шеремет предположил, что президент Украины Владимир Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как «его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций [действующего президента США Джо] Байдена».

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Целью переговоров Путина и Трампа назвали откат войск НАТО

Ранее газета Financial Times предположила, что главной целью переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать обсуждение отката войск НАТО на восточных рубежах.

По версии авторов статьи, Путин нацелен на заключение новых соглашений, которые будут гарантировать, что Украина никогда не вступит в альянс, а сам военный блок сократит свое военное присутствие на востоке. Они ссылаются на бывшего высокопоставленного чиновника из Москвы и неизвестного, якобы лично обсуждавшего переговоры с российским главой.

В материале уточняется, что Путин хочет изменить мировую систему, чтобы предотвратить любые угрозы для России. Он якобы обеспокоен ситуацией, которая сложится в мире по завершении украинского конфликта. Дональд Трамп тоже неоднократно заявлял о желании «ослабить» НАТО, полагая, что это допустимо в условиях меняющегося мира.