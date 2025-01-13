С «Крыльев Советов» потребовали 897 миллионов рублей долга

Компания «РТ-Капитал» подала иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов рублей

«РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», подала иск в суд к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Компания требует с клуба долг в размере 897 миллионов рублей. «Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Несмотря на это, "РТ-Капитал" последовательно предпринимал усилия для развития клуба», — говорится в заявлении. В компании также отметили, что клуб не выполняет взятые на себя обязательства.

27 ноября прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

Губернатор заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.