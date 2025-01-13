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05:18, 13 января 2025Мир

В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

По меньшей мере 24 человека погибли из-за пожаров в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gene Blevins / Reuters

По меньшей мере 24 человека погибли из-за мощных пожаров в Калифорнии. Об этом проинформировал телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось о 16 погибших. «Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс», — говорится в материале.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января, она охватила площадь 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 180 тысяч жителей эвакуированы.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, призванный упростить процесс восстановления построек, пострадавших от разрушительных пожаров.

До этого сын избранного президента США Дональд Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине. Сам же Дональд Трамп предложил губернатору Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

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