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02:55, 13 января 2025Интернет и СМИ

В США сделали заявление о лесных пожарах

NG: Из-за изменения климата риск лесных пожаров в США увеличится
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Из-за изменения климата в ближайшие годы ожидается увеличение риска возникновения лесных пожаров в США. Об этом заявил журнал National Geogfaphic.

«В то же время, поскольку население в Соединенных Штатах растет и люди все чаще переезжают в сельские и дикие районы, все больше домов и других сооружений, вероятно, будут подвергаться опасности», — говорится в статье.

Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причиной природных пожаров в Калифорнии могло стать изменение климата. Миллиардер считает, что в случае с Лос-Анджелесом проблема заключается в неспособности создать противопожарные полосы, расчистить кустарник, а также обеспечить достаточное водоснабжение в сочетании с «неумелым управлением на уровне штата, округа и города».

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января, она охватила площадь 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 180 тысяч жителей эвакуированы.

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