В Пулково прокуратура начала работу с пассажирами

В Пулково прокуратура начала работу с пассажирами после снежного коллапса

Пассажиры аэропорта Пулково несколько часов ждут вылета своих рейсов — с людьми начала работу прокуратура. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«В Пулково с людьми работает прокуратура — в других аэропортах они воюют компаниями», — подчеркивает телеканал.

12 января Пулково дважды приостанавливал полеты из-за сложных метеоусловий. Первый раз воздушную гавань закрывали утром. В 13:20 аэропорт возобновил работу, обслужил более 10 самолетов на прилет и вылет, а в 16:30 снова приостановил прием рейсов.