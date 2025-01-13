Нардеп Дубинский сравнил Зеленского одновременно с Гитлером и Геббельсом

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером, Йозефом Геббельсом и Генрихом Гиммлером. Парламентарий опубликовал соответствующий пост в Telegram.

«Геббельс, черты которого вы олицетворяете в равной степени с чертами Гитлера и Гиммлера, считал, что для унтерменшей достаточно 3 классов образования, считать до пятисот, и больше музыки по радио», — заявил нардеп.

Ранее из-за слов о России главу евродипломатии Каю Каллас сравнил с Гитлером профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Так он прокомментировал заявления Каллас о том, что не в интересах США, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире.

До этого исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе предположил, что экс-президент республики Саломе Зурабишвили может считать себя Гитлером. По его словам, действия Зурабишвили и ее сторонников похожи на действия фашистского диктатора.