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17:26, 13 января 2025Бывший СССР

Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Линд запретили въезд в Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Минна-Лийна Линд

Минна-Лийна Линд. Кадр: Eesti Naisuurimus / YouTube

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, запрет на въезд в Россию стал ответом на аннулирование мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года. Он также отметил, что Линд «известна своей русофобией».

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом. Он отметил, что у правительства страны пока нет в планах закрывать границы с Российской Федерацией.

До этого в Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней, чтобы попасть на родину в праздники. По словам мэра Нарвы Яана Тутса, на погранпереходе было невозможно установить укрытия для путешественников из-за сильных ветров в регионе.

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