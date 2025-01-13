Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Линд запретили въезд в Россию

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, запрет на въезд в Россию стал ответом на аннулирование мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года. Он также отметил, что Линд «известна своей русофобией».

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом. Он отметил, что у правительства страны пока нет в планах закрывать границы с Российской Федерацией.

До этого в Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней, чтобы попасть на родину в праздники. По словам мэра Нарвы Яана Тутса, на погранпереходе было невозможно установить укрытия для путешественников из-за сильных ветров в регионе.