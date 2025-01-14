Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая сфотографировалась в чане. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала лежа в воде и прикрываясь вениками. На голову звезда надела шапку с декоративными ушами. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа.

В декабре 2024 года Елена Летучая обнажила грудь в кафе. Журналистка предстала на размещенном кадре сидя за столом в кафе с чашкой в руках. Она позировала в черном наряде, который включал в себя брюки и рубашку. При этом она расстегнула последнюю до талии.