Футболист клуба РПЛ возмутился словами других игроков о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Футболист Малых о словах других игроков о жизни на 30 тысяч: Чего они лепят?

Капитан клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Андрей Малых возмутился словами других футболистов о том, что они могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«Это нереально. Чего они лепят? Может, не учитывают ипотеку и кредиты, только кофе и еду?» — заявил Малых. Футболист добавил, что у всех тех, кто говорил о подобных тратах, брендовые сумки.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Позже с ним согласился защитник ЦСКА Данил Круговой.

Малых в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ. Защитник отметился одной голевой передачей.