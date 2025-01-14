«Действует абсолютно бессовестно». В Германии резко высказались о Путине. Чего испугались немцы?

Глава МВД ФРГ Фезер заявила о бессовестном поведении Путина из-за гибридных атак

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер резко высказалась о президенте России Владимире Путине. Она заявила, что российский лидер «действует абсолютно бессовестно».

По словам руководителя немецкого внутриполитического ведомства, Берлин чувствует исходящую со стороны Москвы угрозу. Россия, по ее мнению, несет ответственность за кибератаки на объекты инфраструктуры стран Европейского союза и кампании по дезинформации. При этом каких-либо доказательств она не привела.

Глава МВД Германии также сообщила о значительном росте количества случаев саботажа и шпионажа.

Главы МИД шести стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак

В ноябре 2024 года министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах Евросоюза и НАТО.

В совместном заявлении глав МИД говорилось, что Москва «систематически атакует архитектуру европейской безопасности». «Эскалация гибридной деятельности» называлась беспрецедентной по своему разнообразию и масштабу.

Корме того, представители европейских стран обвинили Москву в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР, а также нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отвечая на вышеизложенные обвинения, заметил, что Запад называет гибридной войной то, что в российских информационных агентствах публикуются мнения, отличные от их точки зрения.

По его словам, тот факт, что жители европейских государств начинают анализировать информацию и заявления официальных лиц и сравнивать данные, вызывает страх и злобу у руководителей этих стран.

И они называют это все организованной войной. Потому что они живут по определенным правилам, которые сами создали. Они хотят, чтобы все страны жили по этим правилам Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В России назвали три возможных шага после окончания гибридной войны с Западом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил три шага, на которые может пойти Москва после окончания гибридной войны с Западом.

Во-первых, начал он, РФ может простить страны, которые, поддавшись давлению англосаксов, приняли решение противостоять России. Это, по словам Медведева, в основном касается некоторых государств Азии и Латинской Америки.

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Во-вторых, после окончания гибридной войны необходимо игнорировать США, так как дружбы Москвы и Вашингтона в ближайшее время не предвидится, а «воевать с Америкой накладно», так как прямой конфликт может перерасти в ядерную войну.

В-третьих, нужно наказать Европу любыми возможными способами. «Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла ее гражданам колоссальные убытки», — заключил Медведев.