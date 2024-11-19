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19:58, 19 ноября 2024Мир

В России ответили на обвинения глав МИД шести стран Европы в активизации гибридных атак

Чепа объяснил обвинения Запада в гибридных атаках отличной информацией в СМИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Запад называет гибридной войной то, что в российских информационных агентствах публикуются мнения, которые отличаются от их точки зрения, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на обвинения глав МИД шести стран Европы в активизации Россией гибридных атак.

«Когда наши информационные агентства начинают давать свою точку зрения по происходящим событиям, и если эта точка зрения расходится с официальной позицией в этих странах, то они представляют это как гибридную войну против них», — объяснил Чепа.

По словам депутата, тот факт, что жители европейских стран начинают анализировать информацию и заявления официальных лиц и сравнивать данные, вызывает страх и злобу руководителей этих государств.

«И они называют это все организованной войной. Потому что они живут по определенным правилам, которые сами создали. Они хотят, чтобы все страны жили по этим правилам», — заключил он.

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18 ноября 2024

Ранее министры иностранных дел шести стран Европы — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Францииобвинили Россию в активизации гибридных атак в странах Евросоюза и НАТО.

Представители европейских стран также обвинили Москву в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и Северной Кореей и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.

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