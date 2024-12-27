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09:31, 27 декабря 2024Россия

Медведев озвучил три возможных шага России после окончания гибридной войны с Западом

Медведев: после окончания гибридной войны с Западом нужно будет наказать Европу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После того как гибридная война России с Западом закончится, Москва может пойти на три шага. Их перечислил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Во-первых, Москва может простить те страны, поддавшихся давлению англосаксов и принявших решение тем или иным образом противостоять России. Это, по словам Медведева, в основном касается некоторых стран Азии и Латинской Америки.

Во-вторых, после окончания гибридной войны необходимо игнорировать США, так как дружбы Москвы и Вашингтона в ближайшее время не предвидится, а «воевать с Америкой накладно», так как прямой конфликт перерастет в ядерную войну.

В-третьих, нужно будет наказать Европу любыми возможными способами, уверен Медведев. «Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла ее гражданам колоссальные убытки», — пояснил политик.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причиной кризиса на Украине желание Запада сохранить гегемонию. По его словам, сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.

Вот это да!
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