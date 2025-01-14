Губерниев призвал переселить пожаловавшуюся на условия в Казани лыжницу в номер Вяльбе

Губерниев призвал переселить лыжницу Кулешову в номер Вяльбе

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал слова российский лыжницы Анастасии Кулешовой, которая пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка России в Казани.

Он призвал переселить спортсменку в просторный номер главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. «Которая продолжает блестяще справляться с руководством российскими лыжами», — заявил Губерниев.

Позже журналист сообщил, что после его первого поста в Telegram Кулешовой начали оперативно искать новый номер. Он также обратил внимание на то, что лыжница удалила свое видео с жалобами. «Наверное, пришла к ней управдом вместе с боярыней Салтыковой. Бедные лыжники, все продолжают жить при крепостном праве», — подчеркнул Губерниев.

Кулешова опубликовала видео с жалобами на условия проживания в Казани ранее 14 января. Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки.