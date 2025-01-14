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15:20, 14 января 2025Ценности

Канье Уэст выпустил футболку с надписью «фак Адидас» после судов с брендом

Рэпер Канье Уэст обратился к Adidas после судов с помощью надписи на футболке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ye

Американский рэпер Канье Уэст выпустил футболку, с помощью которой обратился к немецкому спортивному бренду Adidas после судов. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летний музыкант поделился в сторис фото с черной футболкой. На размещенном кадре видно, что на изделии присутствует надпись на русском языке «фак Адидас».

В октябре прошлого года стало известно, что Adidas договорился с рэпером о прекращении разбирательств по делу о разрыве сотрудничества с принадлежащей ему маркой Yeezy. Генеральный директор спортивного бренда Бьорн Гульден подтвердил, что бывшие партнеры отказались от взаимных претензий и завершили судебные процессы.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем в октябре 2022 года. Решение было принято из-за того, что на марку обрушился шквал критики после антисемитских высказываний Уэста. Впоследствии рэпер лишился статуса миллиардера. По данным инвестиционного банка Cowen, тогда бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов из его двухмиллиардного капитала.

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