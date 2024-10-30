Adidas и Канье Уэст пришли к соглашению после судов из-за его антисемитских высказываний

Adidas и Канье Уэст прекратили суды после разрыва партнерства с его маркой Yeezy

Немецкий спортивный бренд Adidas договорился с музыкантом Канье Уэстом о прекращении разбирательств по делу о разрыве сотрудничества с принадлежащей ему маркой Yeezy. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора Adidas Бьорна Гульдена.

Уэст и Adidas завершили судебные разбирательства. По словам Гульдена, Adidas и Yeezy отказались от взаимных претензий и пришли к соглашению, которое не предполагает никаких выплат от бренда бывшему партнеру. Немецкий производитель прекратил работу с рэпером в 2022 году из-за его антисемитских высказываний.

«По многим вопросам существовала напряженность. Больше нет никаких открытых вопросов, и нет выплат денег ни в чью сторону, мы оба двигаемся дальше», — подчеркнул Гульден.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем в октябре 2022 года. Решение было принято из-за того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером P. Diddy, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Впоследствии Уэст лишился статуса миллиардера. По данным инвестиционного банка Cowen, тогда бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов из его двухмиллиардного капитала.