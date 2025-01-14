Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Тульской области сняли на видео

Опубликованы кадры уничтожения дрона ВСУ над Алексином Тульской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Алексином Тульской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден беспилотник, который резко меняет траекторию полета и устремляется вниз, где его сбивают средства противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ пытались атаковать Тульскую область в ночь на вторник, 14 января. Над регионом сбили как минимум 16 беспилотников, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, в результате оказались повреждены несколько машин, хозпостроек и остеклений в жилом доме.

Утром 14 января в четырех российских аэропортах вводили временные ограничения на полеты. Не принимали и не выпускали самолеты воздушные гавани Грабцево в Калуге, Гагарин в Саратове, Донское в Тамбове и аэпропорт Казани.