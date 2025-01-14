Пытавшийся отравить работников ОПК под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной

Готовивший теракт под Ярославлем с декабря сотрудничал со спецслужбами Украины

Начало событий в новости Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

Мужчина, который готовился отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) под Ярославлем с помощью опасных химических веществ, сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с его признанием.

По словам злоумышленника, представитель Украины под ником Великий Воин Корпуса нашел его в мессенджере Telegram и предложил совершить теракт. Для преступления мужчина должен был использовать яд.

О предотвращении теракта на предприятии ОПК в Ярославской области стало известно ранее 14 января. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний житель Гаврилов-Яма Илья Б.

Сейчас он находится под стражей.

