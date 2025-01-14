Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем агента курировали в РДК

Россиянина, готовившего теракт на ярославском предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) курировал сотрудник украинских спецслужб, представлявшийся сторонником запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, украинский куратор при общении с завербованным агентом действовал под ником «Великий Воин Корпуса», а в качестве аватара использовал символику запрещенной организации.

«РДК используется украинскими спецслужбами исключительно как медиапроект. Его сторонники выкладывают фото и видео якобы из зоны боевых действия для вовлечения российских граждан в преступную деятельность, но на деле представители РДК не участвуют в боевых действиях», — отметил собеседник «Ленты.ру».

14 января стало известно о предотвращении теракта на оборонно-промышленном предприятии в Ярославской области.

По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников завода с помощью химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей. Предполагаемого исполнителя преступления удалось задержать. Им оказался гражданин России. Мужчину поймали в тот момент, когда он забирал из тайника две емкости с ядом.

Токсичные вещества задержанный планировал залить в воздуховоды автомобилей работников ОПК. Действия отравителя курировали через мессенджер с территории Украины. В его телефоне была найдена соответствующая переписка.

27 февраля 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва поднимет тему применения Украиной аналога химического оружия BZ при обсуждении в международных организациях.