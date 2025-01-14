Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 14 января 2025Силовые структуры

Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем агента курировали в РДК
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянина, готовившего теракт на ярославском предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) курировал сотрудник украинских спецслужб, представлявшийся сторонником запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, украинский куратор при общении с завербованным агентом действовал под ником «Великий Воин Корпуса», а в качестве аватара использовал символику запрещенной организации.

«РДК используется украинскими спецслужбами исключительно как медиапроект. Его сторонники выкладывают фото и видео якобы из зоны боевых действия для вовлечения российских граждан в преступную деятельность, но на деле представители РДК не участвуют в боевых действиях», — отметил собеседник «Ленты.ру».

14 января стало известно о предотвращении теракта на оборонно-промышленном предприятии в Ярославской области.

По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников завода с помощью химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей. Предполагаемого исполнителя преступления удалось задержать. Им оказался гражданин России. Мужчину поймали в тот момент, когда он забирал из тайника две емкости с ядом.

Токсичные вещества задержанный планировал залить в воздуховоды автомобилей работников ОПК. Действия отравителя курировали через мессенджер с территории Украины. В его телефоне была найдена соответствующая переписка.

27 февраля 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва поднимет тему применения Украиной аналога химического оружия BZ при обсуждении в международных организациях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Россияне массово устремились в Африку

      Нурмагомедов сравнил тренерскую карьеру с головной болью

      Лавров стукнул ручкой по микрофону

      Россиянка доверилась мошенникам и потеряла жилье

      Лавров сравнил ущерб от пожаров в США с расходами на Украину

      Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

      Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей

      В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше