ФСБ предотвратила попытку Киева отравить сотрудников ОПК в Ярославской области

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на оборонно-промышленном предприятии в Ярославской области. По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников завода с помощью химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей.

Предполагаемого исполнителя преступления удалось задержать. Им оказался гражданин России. Мужчину поймали в тот момент, когда он забирал из тайника две емкости с ядом. Токсичные вещества задержанный планировал залить в воздуховоды автомобилей работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Действия отравителя курировали через мессенджер с территории Украины. В его телефоне была найдена соответствующая переписка.

Исполнителю теракта обещали заплатить полтора миллиона рублей

По данным издания Baza, задержанному по подозрению в планировании теракта Киев обещал заплатить за выполнение задания полтора миллиона рублей.

Кадр: ФСБ РФ

По версии следствия, в декабре 2024 года 40-летний житель города Гаврилов-Ям Илья Б. вступил в переписку с анонимным пользователем. Вместе они критиковали специальную операцию на Украине (СВО) и действующую власть. Во время беседы неизвестный предложил россиянину фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт с отравлением на территории машиностроительного завода.

Telegram-канал Shot утверждает, что переписка велась на протяжении месяца. За это время представитель Службы безопасности Украины (СБУ), занимавшийся подготовкой теракта, сообщил, где заложены ядовитые вещества.

Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

Месяцем ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ предотвратили террористические акты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, освещающего события СВО.

Кадр: ФСБ РФ

Теракты планировались украинскими спецслужбами. Исполнителем должен был стать россиянин, который через Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины.

Силовики выяснили, что россиянин изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Оно было замаскировано под переносную музыкальную колонку. На устройстве были поражающие элементы в виде шариков.